Waremme: Marie ouvre Mamé en octobre, le pop up store mignon

Ce projet est l’occasion pour Marie de s’essayer à la création et à la gestion d’une boutique. « J’ai toujours rêvé d’ouvrir un magasin mais je n’ai jamais osé car cela représente un certain coût. Ça peut aussi chambouler la vie de famille, explique la maman de trois enfants. Ce projet, ce sont les astres qui s’alignent pour moi car une opportunité s’est présentée. C’est l’occasion de tester la chose en version grandeur nature. » Et elle ne portera pas le projet seule puisqu’elle s’associe avec son amie esneutoise Mélanie Taton. « Elle va bientôt ouvrir son site de vente en ligne d’objets de déco. Elle a acquis une petite expérience dans ce cadre et s’est montrée partante pour prendre part au projet de pop up store. »

L’idée, ici, c’est de proposer aux futurs clients divers objets à petits prix. "Le pop up store sera ouvert durant les fêtes de fin d’année. On proposera donc plein de choses qui pourront être offertes en cadeau. Et on veut aussi proposer des produits qualitatifs à des prix accessibles."Bougies odorantes et colorées, bijoux de fantaisie, cartes postales, petite papeterie, plaids, livres jeunesse et autres doudous pour enfants… "On travaille avec de grandes marques mais on aura aussi des objets de créatrices de la région", comme les macramés d’Ukotini (Waremme), les bijoux de Claire de lune (Waremme), les céramiques d’Ingrid Lonfils (Hannut), les savons de "By Léontine"(Waremme) et les petites pochettes textiles de l’Atelier du 03 (Hannut).

Pour suivre l’évolution du pop up store: www.facebook.com/Mamé-pop-up-store