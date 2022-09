Un vélo cargo comme véhicule

C’est un investissement de 3 500 €, mais il permet de rester logique dans sa démarche de jardinier écoresponsable. Avec son vélo cargo à assistance électrique, Danny Schroyen peut se rendre chez ses clients avec tout son matériel. "Mais je me limite à Waremme et ses environs, soit, dans un rayon de 10 km autour du centre de Waremme." Pas de problème pour transporter sa tondeuse, son taille-haie, ses batteries et ses outils à main. Le Waremmien avoue cependant que son véhicule écolo ne lui permet pas de reprendre de grosses quantités de déchets. "Je mets les déchets de branches dans des sacs en toile et je les conduis au parc à conteneurs. Mais je suis limité à 1 m3. Dès lors, j’essaie de sensibiliser mes clients à produire moins de déchets. Ainsi, ma tondeuse fait du mulching. Pour les branches, on peut broyer mais il n’existe pas encore de broyeur électrique… Donc j’essaie de m’arranger avec mes clients pour qu’ils évacuent eux-mêmes leurs branchages."