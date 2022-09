À 61 ans, il se lance dans l’entretien «écoresponsable» des jardins

"Mon employeur me proposait un aménagement de fin de carrière à des conditions très intéressantes, explique le Waremmien. Mais cela devait être couplé à du chômage et je ne voulais pas ne rien faire, je voulais rester actif. J’ai exploré différentes pistes et je me suis rendu compte que c’est dans le jardinage que je me sentais le mieux."

Le jeune indépendant affirme travailler en s’amusant et en étant autant que possible respectueux de l’environnement. Ainsi, là où ses confrères utilisent de grosses machines bruyantes et polluantes, Danny fait tout à la main où avec du matériel électrique chargé à l’énergie solaire. Bien entendu, le jardinier ne peut pas prendre en charge des entretiens de grosses propriétés. "En général, ce sont des jardins d’une superficie de 500 à 1 000 m2, explique Danny Schroyen. Avec des tontes, des plantations et de la taille d’arbres jusqu’à 6 mètres de haut. Au-delà, cela devient de l’élagage et je dois alors m’associer avec un élagueur."

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le matériel électrique est suffisamment efficace pour le professionnel. "J’ai une tronçonneuse qui peut couper jusqu’à un diamètre de 30 centimètres sans problème pendant une heure. Et c’est le même accu que pour mon taille-haie. Je peux donc sans problème travailler toute une matinée et faire recharger durant le temps de midi."

Les avantages de l’électrique

Pour ce qui est de la tonte des pelouses, Danny est équipé d’une tondeuse électrique dont la largeur de coupe est de 46 centimètres . "Elle aussi est montée sur accu donc je ne prends par l’électricité de mes clients. Et je peux sans problème tondre pendant une heure, une heure et demie." Soit déjà de quoi faire une belle superficie. "L’électrique offre de multiples avantages. C’est plus respectueux de l’environnement, cela fait moins de bruit et puis, il y a moins d’entretien nécessaire. Comme je n’y connais rien en mécanique, ça m’arrange bien."

Le nouvel entrepreneur veut aussi offrir un prix juste à ses clients. Pas question pour lui de profiter de l’aspect environnemental pour gonfler ses prix. "Mon tarif est de 36,15 € de l’heure (TVAC), explique-t-il. Car pour moi, écoresponsable, cela signifie écologiquement responsable mais aussi économiquement responsable."