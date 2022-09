Rigot tête de liste: «Je veux un programme qui ressemble à tous les Waremmiens»

Hervé Rigot, quel est votre sentiment à la suite de l’annonce faite hier par l’USC?

C’est une grande fierté, je suis très ému. Même si cela n’était pas une ambition en soi, ça veut dire que j’ai la confiance de mon groupe qui estime que je peux mener des responsabilités importantes et, peut-être, rejoindre des figures waremmiennes comme Edmond Leburton, Guy Coëme, Jacques Chabot…

Comment envisagez-vous ce nouveau rôle de tête de liste?

Je veux prendre mes responsabilités, insuffler une certaine énergie jusqu’en 2024 et faire quelque chose de grand pour Waremme. J’aime passionnément ma commune et je veux donner une chance à tous les Waremmiens et toutes les Waremmiennes d’être bien dans leur ville. Je suis aussi très fier qu’il me soit donné la chance d’aller à la rencontre de mes concitoyens durant ces deux prochaines années.

Rien n’est encore fait mais si à l’issue des élections vous devenez bourgmestre, à quoi aspirez-vous?

Rien n’est fait, en effet, je pars d’abord avec l’idée de mener mon groupe vers un succès. Si les Waremmiens me donnent la légitimité, alors je prendrai mes responsabilités à 100%. Je veux déjà construire un programme avec tout le monde. C’est pourquoi j’irai à la rencontre de tous les Waremmiens: l’enseignement, la culture, l’économie, les sports, les associations… Je veux me pencher sur leurs réalités et créer un programme qui leur ressemble.

Et les défis à relever seront grands dans les années à venir.

Ils seront terribles même… Au niveau de l’énergie notamment, et on le ressent déjà. On va vers des drames sociaux et il faut travailler à mener une politique réaliste tout en épargnant au maximum le portefeuille du citoyen. Il y a aussi les enjeux des zones de secours et de police, qui ont des coûts de plus en plus importants. Il faudra aussi gérer les finances communales avec justesse, créer de l’emploiet des lieux de vie tels que des crèches, des écoles… Je veux que Waremme grandisse en prenant compte du bien-être de toutes et tous.

Vous êtes par ailleurs député fédéral. Pourrez-vous cumuler une potentielle fonction de bourgmestre et celle de député?

Les élections fédérales arriveront avant les communales, c’est une première chose. De un, serai-je candidat pour rester député? De deux, serai-je élu? Si je deviens bourgmestre, je pourrais légalement assumer les deux fonctions. Mais quand je fais les choses, je les fais à fond. Et ma priorité, c’est Waremme. Alors si je dois faire un choix, je choisirai Waremme.

Si votre groupe venait à décrocher plus de 50% des suffrages en 2024, ouvririez-vous quand même votre majorité au groupe PourWaremme, à tendence libérale?

Voyons d’abord ce qui va se passer. Ce que je peux dire, c’est qu’on a ici un partenaire avec qui ça fonctionne. Pourquoi? Car on a la même envie de faire avancer Waremme. Et si c’était à refaire, je le referais. Car c’est une collaboration hyperpositive, qui amène un plus. Et c’est ce qui doit nous rassembler.