"Pour cette première année, nous avons enregistré les inscriptions de huit étudiantes,comptabilise la directrice de l’établissement, Audrey Hofman.Toutes sont originaires de la région de Huy-Waremme et vont entamer leur cursus en 3esecondaire. Si aucune d’entre elles n’évolue parmi l’élite, ces jeunes filles jouent déjà en club et veulent parfaire leur formation. Huit étudiantes? Oui, nous sommes déjà contents."

Avec la médiatisation des excellents résultats des Red Flames, quarts de finaliste en juillet dernier à l’Euro, on aurait pu penser qu’il y aurait encore davantage de footballeuses envieuses de rejoindre les 150 à 200 élèves qui suivent la filière sport-études à Waremme (football, basket, athlétisme, judo). D’autant plus que le diplôme en technique transition, qui ponctue la formation, ouvre aussi la porte vers des études supérieures. "Les filles, qui pourront profiter de l’expertise de Jean-François Lecomte, engagé comme conseiller sportif spécifique, suivront une grille composée de six heures de football, deux heures de conditionnement physique, deux heures d’éducation physique et beaucoup d’heures avec une orientation scientifique."

L’année scolaire dernière, seule une fille était inscrite avec les garçons au sein de la section foot-études de l’IPES.