À Waremme, on s’inquiète pour les classes de neige

À Waremme, les cours de natation ont augmenté mais pas les autres frais scolaires. Le statu quo est de mise mais il reste tout de même quelques inquiétudes à venir. « Les sorties scolaires restent d’actualité, annonce Stéphanie Kiproski, échevine de l’Enseignement. Mais nous allons quand même nous mettre autour de la table pour discuter ensemble. Les comités de parents n’ont pas pu organiser beaucoup d’activités pour réduire le prix des activités scolaires. Donc il faudra trouver des alternatives. Il reste encore un gros point d’interrogation pour les classes de neige. Le prix du voyage n’a pas forcément augmenté mais avec la situation économique actuelle, on se rend bien compte que c’est peut-être beaucoup pour les parents. Nous venons d’envoyer un formulaire aux familles pour cibler leurs besoins et leurs envies. On va également réfléchir à mettre des aides en place pour ceux qui ont plus de difficulté. » La crise économique semble donc déjà bouleverser nos écoles à bien des niveaux. Et l’enseignement pourrait bien devoir se réinventer, une nouvelle fois.