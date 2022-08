Il se tiendra pour la première fois à Waremme ce 10 septembre, sur le site du collège Saint-Louis, mais en mode réduit: au lieu de 24 heures, il se tiendra sur 10 heures, "vu que c’est une première à Waremme mais aussi une reprise puisqu’avec le Covid, on ne l’avait plus organisé", informe Philippe Lejeune, coordinateur des Relais pour la vie.

Cet événement est aussi l’occasion pour l’association de faire de la prévention et de sensibiliser la population au cancer et à une certaine hygiène de vie."On veut clairement banaliser le cancer car trop de malades en ont honte. Mais l’événement n’est pas un rassemblement de gens qui pleurnichent sur le sort. C’est surtout un moment festif, convivial et familial qui rencontre chaque année un beau succès."

4 400 € déjà récoltés

En marchant ou en courant, la dizaine d’équipes déjà inscrites pourra se relayer sur la piste."Dans le même temps, chaque équipe en profitera pour mettre en place une activité comme proposer des pains-saucisse, un bar ou des ateliers… L’argent ainsi récolté s’ajoutera au compteur de l’équipe, qui s’ajoutera ensuite au compteur général du Relais."

Les équipes peuvent aussi se faire parrainer. Et actuellement, à Waremme, ce sont plus de 4 400 € qui ont déjà été récoltés."On en espère 20 000 € en fin d’année."

Une participation de 10 €, au profit de la fondation toujours, est demandée pour prendre part à la course-relais, sauf pour les "battants", évidemment."On a créé l’équipe Les Amis du Relais pour celles et ceux qui veulent participer mais qui n’ont pas d’équipe. Pour les visiteurs, l’accès au site est évidemment gratuit."

Des activités festives

Au-delà de la course-relais, une multitude d’activités est prévue durant ces 10 heures de festivités."Il y aura des concerts, des animations pour enfants, des démonstrations de zumba… Et il y aura trois cérémonies. Au cours de celle d’ouverture, on présentera les “ battants ” et on expliquera le déroulé de la journée."

La cérémonie de clôture, elle, sera précédée de la marche aux bougies"pour rendre hommage aux personnes disparues dans l’année écoulée. Les bougies peuvent être achetées pour 5 €. On clôturera par l’annonce du montant récolté."

Il est encore possible de s’inscrire pour la course relais via le site www.relaispourlavie.be/waremme2022 Une séance d’information sera donnée ce jeudi, à 20 h, à l’hôtel de ville.