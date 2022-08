Ils ont été une centaine, cette après-midi, à la marche blanche en mémoire de Dina, à Waremme

À la gare de Waremme, ils sont une petite centaine à se réunir. Dans la foule, certains distribuent des affiches. Ou plutôt des portraits de Géraldine Gorecki, appelée Dina. Une femme décédée à Benidorm en 2015 et retrouvée nue au bas d’une falaise. Selon son compagnon, elle serait tombée après un selfie. Mais sa mère, Carine, a toujours pensé que la vérité se trouvait ailleurs. Pour elle, sa fille a été assassinée. Et alors que le dossier est sur le point d’être classé, elle continue de se battre. " Il y a eu des manquements, que ce soit en Espagne ou en Belgique,fustige-t-elle.Nous devions être reçus par un juge d’instruction et seul un procureur du Roi nous a été proposé. C’est illégal, et nous demandons à aujourd’hui d’être reçus légalement dans ce cadre."