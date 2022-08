Jeux et espaces de convivialité sur un site qui se veut intergénérationnel: c’est le projet que compte mettre en place la Ville de Waremme au travers d’une vaste plaine de jeux et de détente sur le site du centre sportif Edmond Leburton. Sur le terrain situé entre ce dernier et l’étang.

Une consultation citoyenne se tiendra d’ailleurs pour donner l’opportunité aux Waremmiens de choisir l’une des trois esquisses soumises par l’auteur de projet (V Architecture sprl). Trois projets assez semblables et qui varient surtout en termes de dispositions.

"Ce projet ne sort pas de nulle part. Il était déjà inscrit dans notre déclaration de politique communale constituée avec le nouveau pacte de majorité,dit le bourgmestre, Jacques Chabot.Ce projet est une nécessité car plusieurs habitants, et notamment des parents, expriment depuis plusieurs années que les jeux de l’actuelle plaine deviennent vieillots et insécurisants. Les plaines de quartier ne seront pas non plus oubliées."

On estime le coût du projet à plus de 400 000 €, qui seront à charge des deniers communaux puisqu’aucun subside n’existe pour la création d’espaces de ce type.

Et plus que simplement rafistoler la plaine de jeux existante, c’est un tout nouvel équipement qui va sortir de terre, la Ville l’espère, à l’été 2024."Les divers acteurs concernés, le hall omnisports en premier(NDLR: qui en sera le gestionnaire) ont exprimé lors de réunions des contraintes techniques. Par exemple, que l’accès à la future plaine devra se faire par l’entrée principale du hall des sports et que le site devra être clôturé…", précise l’échevin Hervé Rigot.

Une plaine durable

Parmi les critères, l’échevin note également le caractère vert des aménagements."On veut clairement une plaine durable, avec des jeux en bois, de la verdure et le moins de béton possible", dit-il, précisant d’ailleurs qu’un inventaire des arbres d’intérêt sera réalisé en vue de les conserver."Pas question de supprimer aveuglément les arbres situés sur le site."

On retrouvera aussi des zones de détente, la création d’une fontaine dynamique, l’intégration d’un mini-skatepark, d’un terrain de pétanque, d’un mur d’escalade…"Le minigolf, qui existe depuis une quarantaine d’années, a connu un certain succès à une époque mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il ne sera donc pas intégré au projet. Tout comme l’espace de musculation pour les seniors. Il plaît à nos aînés mais on constate que le hall omnisports n’est pas l’endroit le plus opportun."

La plage,"qui a connu un certain succès cet été", sera quant à elle conservée."C’est un des points forts du site."

Et la Commune tient à créer le lien entre le hall omnisports et l’étang tout proche."Pour ça, il faut un projet qui crée une certaine dynamique avec des activités ludiques, sportives sans oublier une place pour l’horeca. On veut que chacun ici trouve sa place."

Comment voter?

Trois dates ont été fixées pour permettre la consultation citoyenne, qui se tiendra uniquement en présentiel dans le hall d’entrée du centre sportif: les 31 août et 1er septembre de 17 h à 20 h ainsi que le 3 septembre de 9 h à midi."On a voulu le faire en présentiel car on sait que tout le monde n’a pas accès à internet. Et on voulait donner la chance à tous les Waremmiens de pouvoir participer", explique Hervé Rigot, qui précise que le résultat des votes sera donné la semaine qui suit ces derniers.

Parmi les conditions pour y prendre part, il faut être domicilié dans la capitale hesbignonne et avoir 16 ans minimum. Une séance d’informations sera donnée avant chaque session de vote en vue de donner tous les détails des trois propositions de plaine.