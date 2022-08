La chaussée Romaine à nouveau fermée côté commerces cette nuit (Waremme)

Ainsi, des déviations seront à nouveau effectives durant cette tranche horaire, les mêmes que celles de lundi. Pour les usagers venant du centre-ville, la sortie se fera à partir du premier rond-point via le chemin de remembrement. Les usagers devront ensuite prendre la rue Edmond Leburton à droite, longer les champs, passer sous le pont de l’autoroute et continuer jusqu’au carrefour de la rue Dieudonné Bollen. Ils devront ensuite prendre cette rue par la droite et enfin la longer jusqu’à la chaussée Romaine.

Dans l’autre sens, la circulation se fera normalement.