Des produits chimiques abandonnés en rase campagne… encore une fois (Waremme)

La protection civile est alors descendue sur les lieux et les bidons envoyés pour analyse."Il s’est avéré qu’on avait en réalité affaire à de l’huile de vidange et de l’antigel pour moteur… Certainement un garagiste amateur qui s’est défait de ses résidus. Les liquides se trouvaient dans des bidons de chlore stabilisé, liquide qu’on utilise pour désinfecter les conduites d’eau. Ici, on est face à une infraction environnementale", informe le commissaire.

À noter qu’aucun liquide ne s’est déversé dans le sol puisque les bidons étaient fermés.

Des résidus de labo de drogues retrouvés un peu partout

À la vue des ces contenants, les services de police ont tout d’abord pensé à des restes de produits provenant de laboratoires de confection de drogues. C’est que ces dernières semaines, ce genre de produits a été retrouvé à plusieurs reprises, dans plusieurs communes de Hesbaye que sont Berloz, Geer, Crisnée, Oreye et pas plus tard que cette semaine, à Lincent."C’est vrai que ces derniers temps, on est régulièrement confronté à ce type de dépôts", ajoute Jean-Louis Delhalle.