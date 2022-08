La Ville de Waremme propose à ses aînés les modules de formation au numérique de Mobitic

"On a décidé de proposer ce programme de formation car il y avait une réelle demande des aînés d’être initiés à l’utilisation des outils numériques,explique Aurélie Vankeerberghen, l’échevine des aînés.Et cela est plus que nécessaire car beaucoup de services sont accessibles aujourd’hui presque essentiellement en ligne. On voit aussi que les banques ferment de plus en plus leur guichet."Savoir utiliser les applications bancaires devient donc une nécessité pour nos seniors.

Comment ça se passe? Les formations se déclinent en divers modules et seront donnés sur plusieurs dates jusqu’en décembre. Une formation à la carte puisque les participants peuvent s’inscrire aux modules qui les intéressent, sans obligation de les suivre tous. A noter que seuls dix personnes seront acceptées par module."La Province amènera du matériel mais il est toujours plus simple d’utiliser son propre smartphone, son propre ordinateur."À vos marques, prêts, cliquez !

Pour s’inscrire à un ou plusieurs modules, il suffit de prendre contact avec la Ville de Waremme au 019/67 99 46.