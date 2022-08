C’est la dernière phase des travaux de la chaussée Romaine dès lundi (Waremme)

Ensuite, après les congés, la société en charge du chantier, Nelles Frères, pourra procéder aux finitions."On est heureux que les travaux aient avancé et qu’ils se terminent, explique le bourgmestre de Waremme, Jacques Chabot,même si ce ne fut pas un long fleuve tranquille. L’essentiel maintenant, c’est que tout soit terminé avant la rentrée scolaire."

Ainsi, la société Colas, sous-traitée par Nelles, procédera dès lundi à la pose d’un revêtement en hydrocarboné. Toutefois, on fermera déjà la chaussée, côté commerces, dès dimanche à minuit pour permettre le nettoyage du site. Durant la journée de lundi, donc, commencera la pose du SAMI(un revêtement en membranes armées), suivi de l’asphalte, côté commerces, avant une réouverture à la circulation en soirée. Mercredi, on procédera à la pose du tarmac côté champs et à la réalisation du marquage routier.

Des déviations

À la demande de la police, des catadioptres seront placés au niveau des ronds-points et sur la bordure "chasse-roue" pour y assurer la visibilité et donc la sécurité.

Et bien entendu, des déviations seront mises en place pour permettre aux automobilistes d’aller et venir. Lundi, la circulation venant de l’autoroute vers le centre-ville se fera normalement par la chaussée.

Par contre,"pour ceux qui viennent du centre-ville, la sortie se fera à partir du premier rond-point via le chemin de remembrement. Les usagers devront ensuite prendre la première à droite (rue Edmond Leburton) , longer les champs, passer sous le pont de l’autoroute et continuer jusqu’au carrefour de la rue Dieudonné Bollen,détaille André Jamers, chef de corps de la zone de police Hesbaye.Ils devront ensuite prendre cette rue par la droite et enfin la longer jusque la chaussée Romaine."Ceux qui doivent prendre l’autoroute iront à droite sur la chaussée; à gauche pour ceux qui vont vers Oreye.

Mardi, ceux qui viennent de l’autoroute ou d’Oreye devront effectuer le même trajet mais dans le sens inverse. Ils ne devront toutefois pas prendre le chemin de liaison puisqu’ils pourront longer la rue Leburton jusqu’au centre-ville."Ceux qui viennent du centre-ville, eux, pourront de nouveau circuler normalement sur la chaussée Romaine pour rejoindre l’autoroute."Les commerces seront de nouveau accessibles dans le même temps.

«Pas le choix, on va devoir fermer»

Les commerces qui bordent la portion de la chaussée Romaine concernée par la fermeture à la circulation (c’est-à-dire entre les deux nouveaux giratoires), ont été avertis par courrier. Le commissaire divisionnaire de la zone de police, André Jamers, s’est également rendu sur place pour les en informer. Et même s’ils seront toujours accessibles à pied, certains magasins ont décidé qu’ils fermeraient tout simplement ce lundi."Les gens ne vont pas venir à pied jusqu’ici, c’est trop loin. On n’a donc pas le choix de fermer",commente Sandrine Illing, la gérante du Point Chaud, qui note que cela va représenter un manque à gagner non négligeable.

«On espère que c’est vraiment la fin des travaux»

Du côté de la nouvelle plaine de jeux indoor O’Minus, on restera aussi portes closes. Son responsable Nicolas Corthouts, lui, relativise,"j’imagine que c’est pour un mieux", mais il déplore n’en avoir été informé que quelques jours avant."On ne le sait que depuis la semaine passée, dit-il. On va devoir décommander les réservations."

Un peu plus loin dans le zoning commercial, chez Maxi Frite, on a quand même décidé de rester ouvert."On va ouvrir, on verra bien si ça vaut le coup,confie Marie, la responsable.Nous, on est ouverts tous les jours de la semaine, jamais on ne ferme. C’est le principe. On ne va donc pas fermer cette fois-ci non plus. On espère en tout cas que c’est vraiment la fin des travaux."Et même en dehors de la zone concernée par les travaux, on craint que les clients ne viennent pas.

La berme centrale: fausse bonne idée

Concernant la berme centrale nouvellement installée au milieu de la chaussée, tous s’interrogent de son utilité."À part nous faire perdre des clients, je ne vois pas l’intérêt. Car les personnes pressées, le matin par exemple, ne vont pas faire le détour par les ronds-points pour venir."

Durant ces trois ans de travaux qui n’en finissaient pas, quel est l’impact du chantier sur le chiffre d’affaires des commerces? Pour certains, cela reste difficile à dire car les travaux ont démarré peu de temps avant les fermetures successives dues à la pandémie. Pour d’autres, on sent clairement une baisse de fréquentation.