Bibiane Labenne, active dans le social, et Kevin Metot, météorologue, étaient accompagnés de leurs enfants, Nolan (11 ans) et Émeline (12 ans). Une famille waremmienne qui aime la marche ainsi que les balades à la découverte des coins et recoins qu’ils ne connaissent pas. Leurs enfants les accompagnent à chaque sortie. « Ici, c’était l’occasion de découvrir la ferme autrement », insiste Bibiane.