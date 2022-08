Dina tombée d’une falaise à Benidorm: «Je veux lui rendre sa dignité» (Waremme)

Sa maman, Carine Duchesne, se bat avec sa famille pour faire la lumière et rendre justice à sa fille. Car elle en est certaine, c’est celui qui était le petit ami de Dina, Mario, qui l’a poussée de la falaise."Je veux rendre sa dignité à ma fille", disait-elle lorsque nous l’avons rencontré à Waremme cette semaine.

«Ils se disputaient très souvent»

Avant son décès, la jeune femme tenait un bar à cocktails (AlohaMojito Bar) depuis cinq ans à Benidorm, à deux pas du Mirador, point de vue juché à 25 mètres de haut et donnant sur la Méditerranée. C’est de là qu’est tombée la jeune femme.

La nuit des faits, le 4 novembre 2015, Dina se serait disputée avec son compagnon espagnol, selon les images de la caméra de surveillance de l’hôtel situé à côté du Mirador, le Venesia, et les témoignages des réceptionnistes de ce dernier et du Canfali."Dina et Mario travaillaient ensemble dans le bar. Ils se disputaient très souvent, notamment après que Dina ait remarqué que de l’argent disparaissait de la caisse. Elle soupçonnait Mario."

L’Aloha Cocktails Mojito Bar, c’est l’établissement que tenait Dina avant son décès. ©Google Street View 2013

Au matin du drame, la rumeur circulait qu’un grave accident s’était produit au Mirador. C’est un voisin qui en informera Carine. "J’ai alors essayé d’appeler ma fille, sans réponse. Je suis allée dans son appartement dont j’avais les clés mais il n’y avait personne. La lumière était allumée et le chien était là, seul, se souvient-elle.J’ai alors essayé d’appeler les urgences et la police, où travaille d’ailleurs le frère de Mario, mais ils n’avaient aucune information."

«Dina a été retrouvée dans les bras de Mario»

C’est vers 11 h que Carine reçoit un appel de la police qui l’invite à se rendre au commissariat."Ils m’ont montré une photo de Dina et m’ont annoncé qu’elle était morte en tombant de la falaise. Quand la police est arrivée au Mirador cette nuit-là, elle a retrouvé ma fille au pied de la falaise, sur les rochers, entièrement nue avec juste son soutien-gorge au-dessus de la poitrine. Elle était dans les bras de Mario…"

Ma fille a été battue et assassinée »

Nombre d’éléments relevés au fil du temps par Carine et ses avocats lui laissent penser que sa fille n’est pas tombée par accident. Tout d’abord, il y a les images de la caméra de surveillance de l’hôtel Venesia (lire par ailleurs). Ensuite, il y a les relevés du médecin légiste sur le corps de Dina qui disent qu’elle n’est pas morte d’une chute mais d’asphyxie ou de noyade.

C’est de cette rembarde blanche, à gauche de l’escalier, que Nina est tombée. Juste à gauche du point de vue, au bord de la falaise se trouve l’hôtel Venesia d’oû les images de caméra de surveillance ont été prises. ©Google Street View

"Ma fille a été battue et assassinée ! Mario(NDLR: le petit copain) a dit à la police que Dina était tombée à l’eau. Qu’au lieu de prendre l’escalier, pour gagner du temps, il a ensuite sauté de la falaise pour aller la rechercher dans la mer… Il n’avait que quelques égratignures. Comment aurait-il pu sauter de 25 mètres de haut sans se blesser davantage et encore trouver la force de nager? Quand on voit le corps de ma fille après sa chute, ça ne colle pas", exprime Carine, non sans colère et tristesse. À noter aussi que Mario détenait le GSM de Dina après les faits.

Mario a donné 17 versions différentes

Il y a également les nombreux récits divergents de Mario."Depuis le début, Mario a donné 17 versions différentes de ce qui s’est passé. Au départ, il disait qu’elle était tombée en faisant un selfie. Ensuite, il a dit qu’elle avait voulu mettre fin à ses jours. Mais qui se dénude avant de se donner la mortou de prendre un selfie?"

Seuls les amis de Mario ont été entendus…

Durant toutes ces années, l’enquête aurait été bâclée par la justice espagnole."Mon avocat espagnol dit qu’on ne l’a pas laissé enquêter. Quant à l’enquête menée par la police espagnole, elle a été malmenée. Aucune trace d’ADN n’a été prélevée sur la voie publique, aucune audition des témoins réalisée. Seuls les amis de Mario ont été entendus… La justice n’a pas non plus recherché les deux hommes qu’on voit se diriger vers la falaise sur les images de la caméra de surveillance de l’hôtel Venesia, quelques minutes seulement avant la mort de Dina."

Pressions du juge, vitres brisées, menace à l’encre rouge…

Ensuite, il y a cette reconstitution réalisée sur les lieux du drame. Bidon, selon Carine."Elle s’était tenue avec Mario seul, sans les témoins que sont les réceptionnistes."La Waremmienne déplore aussi que les images de la caméra de surveillance extérieure de l’hôtel Venesia aient été supprimées."Pourquoi?", s’interroge-t-elle encore aujourd’hui.

On a clairement tenté de nous faire taire

C’est sans compter sur les tentatives d’intimidations reçues. Trois jours après les faits, les vitres du bar à cocktails de Dina avaient été brisées. Sur les murs de son appartement, des menaces à l’encontre de son chien avaient été écrites à la peinture rouge."Plus tard, nous avons reçu un courrier du juge qui nous sommait d’arrêter de parler de Mario et d’assassinat, sinon, nous aurions des problèmes. On a clairement tenté de nous faire taire."

Mario, protégé par la police?

Carine estime que celui qui était le compagnon de Dina est protégé par la police espagnole."Son père est un policier à la retraite et son frère officie à la police de Benidorm. Pour moi, c’est clair, il est protégé par la police."

D’ailleurs, de suite après les faits, Mario avait été arrêté car suspecté de meurtre mais avait obtenu un non-lieu quasi directement,"quand son frère est arrivé dans la danse. Lorsqu’on a fait appel de cette décision et demandé de nouveaux devoirs d’enquête, il a de nouveau obtenu un non-lieu", en 2017.

Une plainte déposée avec constitution de partie civile: réponse le 20 septembre

La justice espagnole a rendu un non-lieu, concluant que Dina est tombée du Mirador par accident, en tentant de se prendre en selfie. Ceci sur base d’une enquête qui aurait été bâclée, selon la maman de Dina. Toujours selon elle, la justice belge n’aurait, elle non plus, rien fait depuis toutes ces années.

La justice belge n’a pas saisi de juge d’instruction. Pourquoi?

Mais MePieter Filipowicz, l’un des avocats de Carine avec MeBert Vanmechelen, est plus nuancé."La Belgique n’a pas rien fait. Le parquet fédéral, compétent à l’étranger quand il s’agit de citoyens belges, est allé sur place mais s’est retrouvé limité par les éléments fournis par la justice espagnole,dit l’avocat.Mais il est clair que la justice belge aurait pu faire plus. Déjà, elle n’a pas saisi de juge d’instruction. Pourquoi? On ne le sait toujours pas. Si cela avait été fait, les possibilités auraient été plus importantes et les choses bien différentes. C’est une chance perdue et c’est ça qui nous gêne."

Aussi, la justice ne s’est penchée sur cette affaire que deux ans après les faits…"On a trop fait confiance à la justice espagnole."

«Le parquet dit que la plainte est irrecevable»

Une plainte a dernièrement été déposée avec constitution de partie civile, ici en Belgique. Une réponse sera donnée le 20 septembre quant à la réouverture d’une enquête par la justice belge.

On pourra encore faire appel à la chambre des mises en accusation

"Le dossier a été plaidé devant la chambre du conseil en juin dernier. Sauf que le parquet fédéral a dit devant la chambre que la plainte était irrecevable puisque classée sans suite par ce dernier (NDLR: le dossier a été classé sans suite en 2021) . On ne peut donc pas rouvrir le dossier avec constitution de partie civile, selon le parquet", ajoute l’avocat, qui dit craindre que la chambre du conseil suive ce dernier. Si tel est le cas,"on pourra encore faire appel à la chambre des mises en accusation".

«Il y a de nombreux éléments qui clochent»

L’avocat déplore également que la justice espagnole n’ait pas examiné tous les éléments."Il ne faut pas être juriste pour se rendre compte qu’il y a de nombreux éléments qui clochent, ajoute MeFilipowicz.Clairement, je le répète, si un juge d’instruction avait été saisi, on serait dans un tout autre cas. De nombreuses questions restent en suspens mais que peut-on encore examiner aujourd’hui, sept ans plus tard?"

Et pour l’avocat toujours, c’est une double peine pour Carine Duchesne:"D’une part d’avoir perdu sa fille. D’autre part dans la façon dont la justice a traité ce dossier. C’est un dossier plein d’émotions, je comprends Madame Duchesne."

«J’ai gardé ma fille six mois dans un cercueil»

À l’époque, Carine avait eu l’assurance que le ministère des Affaires étrangères se rendrait à Benidorm pour faire la lumière sur la situation. »Le ministère des Affaires étrangères a dit qu’il allait venir à Benidorm. Je n’ai pas pu enterrer ma fille pendant six mois car j’attendais leur venue. Mais ils ne sont jamais venus. Imaginez le cauchemar pour une mère de devoir garder sa fille dans un cercueil durant si longtemps… »