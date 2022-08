Le triporteur d’Échappées hesbignonnes repris par Pierre Binet

Il baladait les aînés depuis quelques années à Waremme, avec son triporteur. Mais en juin dernier, Jean-Paul Geuns s’en est allé vers les étoiles. Avant son décès, avec son voisin Pierre Binet, il projetait d’étendre l’initiative."J’étais sensible au projet de Jean-Paul, que j’ai trouvé être une initiative agréable pour nos seniors, dit Pierre Binet.On avait prévu d’acheter un second triporteur pour proposer des Échappées hesbignonnes ensemble."Ainsi, avec l’accord de la famille, ce dernier a racheté le triporteur de Jean-Paul et poursuivra son initiative sous le même nom.