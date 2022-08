À Waremme, un dernier week-end intense

Loraine Claes, de chez « Optique-Claes » à Waremme, membre de l’Union des commerçants, se dit également très satisfaite de ces soldes 2022. « Ça a démarré doucement sans doute parce que les gens ont d’abord fait leur shopping dans de grandes galeries commerçantes. Mais ça s’est vraiment intensifié au fil du mois. Il y a eu beaucoup de passages, notamment lors de ce dernier week-end de soldes. On sent que les gens veulent en profiter jusqu’au dernier jour. » Ce retour à un shopping sans restriction s’est clairement fait ressentir dans les rues waremmiennes. « Les gens en ont ras le bol et ont envie de se faire plaisir. »