Un chemin mal entretenu du côté de Hartenge?

Un manque de personnel en été

Contactée, la Ville de Waremme rassure: le sentier sera nettoyé sous peu,"aujourd’hui ou début de semaine prochaine", précise Vivian Piron, le directeur général de la Ville de Waremme. En période de vacances d’été, la Ville doit, en effet, composer avec un effectif réduit."En été, il y a une problématique du personnel disponible. On fait donc ce qu’on peut. Ce qui est aussi compliqué à gérer, c’est l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires. On peut donc faire du débroussaillage mais on ne sait pas faire grand-chose d’autre. Et en période de sécheresse, c’est vrai que les mauvaises herbes ont tendance à pousser de manière assez invasive."

Des quads et des motos dans le chemin?

Dans sa publication, le riverain signalait également que les poteaux barrant l’accès au chemin avaient été enlevés, permettant aux quads et aux motos d’accéder à l’endroit pourtant réservé à la mobilité douce."Les potelets ont, en effet, été retirés pour permettre l’accès aux véhicules d’entretien (NDLR: car d’autres sections du chemin ont déjà été nettoyées) ."Le directeur général précise que les services compétents seront prévenus de la problématique"afin de voir s’il ne serait pas nécessaire de rajouter une signalisation supplémentaire".

Comme pour l’entretien des cimetières, les services de la Ville de Waremme tentent d’agir de façon massive."On essaye de regrouper les équipes pour faire en sorte que les lieux soient le plus propre possible et nettoyés le plus rapidement. On mobilise donc un maximum de personnel au même endroit afin d’avoir un impact plus grand."