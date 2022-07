Couper l’éclairage public? Un avantage économique et écologique

D’autres, avant Waremme, se sont déjà lancés. De l’autre côté de la frontière, en France, dans certains villages. Plus près aussi à Plombières, à Héron ou encore en Flandre où les autoroutes ne sont plus éclairées la nuit.

Laurent Moor a ainsi contacté l’Association pour la sauvegarde du ciel et de l’environnement nocturnes. Qui fait la promotion de plusieurs mesures comme l’éclairage orienté vers le bas, l’extinction de l’éclairage public entre 23h et 6h, les détecteurs de présence, la limitation de l’éclairage de monuments, l’interdiction de mise en lumière de sites naturels, l’extinction des enseignes des zones commerciales pendant la nuit…

"On pourrait déjà couper l’éclairage public par secteur , explique le conseiller indépendant. En laissant de côté Waremme-ville. On pourrait commencer par les villages." Et d’expliquer qu’en coupant l’éclairage entre 23h et 5h, "on pourrait avoir une économie entre 400 et 450000 €" . "Ce serait autant une mesure économique qu’écologique" , explique le Waremmien qui est prêt à revenir avec sa proposition en octobre prochain si jamais…

Voir ce qu’il est possible de faire

Ce qu’en pense le collège communal? Il est plutôt favorable, d’autant plus qu’il s’est déjà penché sur la question. "On en a discuté en collège , explique l’échevin Raphaël Dubois. Quand on voit l’augmentation des coûts de l’énergie… Déjà on va passer au LED, ce qui permettra une diminution de 40% de la facture." Le collège s’engage aussi à étudier différents règlements, de voir ce qu’il est possible de faire tout en garantissant la sécurité, et le sentiment de sécurité, des citoyens, des usagers faibles aussi. Éteindre un poteau sur deux, comme l’a suggéré Laurent Moor? "Ce n’est pas possible mais on peut travailler sur la puissance du Led et donc la consommation, sans avoir du on/off. On va analyser la chosecar c’est quelque chose dont on parle depuis un petit temps." Tout en demandant à la zone de police son avis sur l’aspect sécurité.