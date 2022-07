Hesbaye : un recours au Conseil d’État contre la répartition des dotations aux zones de secours de la Région

Pour rappel, les 17 juin et 3septembre 2021, la Région wallonne, via des circulaires, avait fixé le montant des interventions provinciales en faveur des zones de secours, jusqu’alors essentiellement financées par les dotations communales. "Ces interventions provinciales , précise le bourgmestre de Waremme, Jacques Chabot, ont pour objectif de permettre aux Communes de baisser leurs dotations en faveur des zones de secours" , ce qui est une bonne chose. "Mais la base pour établir ces interventions provinciales, c’est un pourcentage des dotations communales basées sur le budget des Villes et Communes" , explique le mayeur, qui précise par ailleurs que pour le budget 2020, ceci concernait 20% de part communale nette; 30% pour 2021, "et ainsi de suite jusqu’en 2024 où on sera à 60%" .

4% du montant affecté pour 7% de la population

Une répartition que la Ville de Waremme ne trouve pas juste pour plusieurs raisons. "Avec ce système, il apparaît que plus les Communes ont des dotations importantes, plus l’intervention provinciale, et donc la réduction de la dotation communale est importante elle aussi. Ce qui ne nous semble pas correct" , exprime Jacques Chabot. Mais pourquoi? "On se base ici sur un budget qui n’est qu’une prévision. Les critères de décision ne sont pas précis puisqu’il ne s’agit que d’un pourcentage. En fait , ajoute le bourgmestre, cette clé de répartition aboutit à ce que la zone de Hesbaye ne touche que 4% du montant total que la Province doit affecter aux zones de secours liégeoises. Alors que nous représentons 7% de la population de la province."

La dotation fédérale de base plus égalitaire

Si on compare ce système avec celui de la dotation fédérale de base, cette dernière est beaucoup plus égalitaire, selon le bourgmestre. "À titre d’exemple, la zone de secours Hesbaye perçoit 0,67% de l’ensemble des dotations que le Fédéral verse aux zones belges. Or, on représente, avec les communes couvertes par notre zone, 0,65% de la population belge globale. Ce qui est normal. Ceci permet donc de maintenir une égalité de traitement des citoyens en matière de sécurité civile.La méthode wallonne, elle, nous semble désavantageuse en la matière."

Mais pourquoi ce sont les Communes qui entreprennent cette démarche judiciaire? "Car ce sont les Communes qui sont impactées par ce système imaginé par le gouvernement wallon, et non les zones, dans la confection de nos budgets mais aussi dans la détermination de notre dotation." Les douzebourgmestres et le conseil de la zone de secours Hesbaye ont ainsi fait appel à un avocat en vue de déposer un recours auprès du Conseil d’État. "L’avocat nous a répondu que la solution de recours était non seulement possible mais pertinente."