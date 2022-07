Plan Oxygène: emprunt et mesures pour maintenir l’équilibre financier

Plusieurs raisons à ces difficultés financières

Mais pourquoi exactement? Il y a, d’une part, la réforme des pensions qui fait perdre aux Communes des rentrées substantielles. "Nous rencontrons des problèmes de financement des pensions et notamment des cotisations de solidarité et celles de responsabilisation, dont le fonds est de moins en moins alimenté par le Fédéral" , développe l’échevine, qui précise que ceci implique que c’est aux Communes de l’alimenter désormais. Pour le budget 2022, "on a des charges de pension à 868000€. Et cela va augmenter: selon nos projections, en 2026, nous serons à 1300000€."

Aussi une décélération de l’enrôlement de l’IPP

D’autre part, la Ville fait face à une décélération de l’enrôlement de l’IPP par le Fédéral, "qui ne nous rétribue plus ce que nous devrions percevoir" . L’inflation est également responsable des difficultés que rencontre la Ville. Et notamment de l’énergie. Au budget, les dépenses énergétiques ont augmenté de 340000€ par rapport à 2021. "On ne sait pas où ça va s’arrêter. Le collège doit trouver une stratégie pour contenir ces dépenses. "

Une réflexion menée pour relever les défis de demain

C’est cette conjonction d’éléments qui a poussé le collège à réfléchir en vue de relever les défis de demain, "en matière de stratégie immobilière, énergétique, de personnel… Notre vision jusqu’à présent, et on compte la pérenniser, c’était notamment de taxer les incivilités environnementales, de stationnement entre autres sanctions administratives, tout en préservant le portefeuille du citoyen. Le mot d’ordre, c’était de ne pas toucher à l’IPP (Impôt des personnes physiques) et au PRI (Précompte professionnel) . Il était temps de se poser et d’entamer le travail; de refaire un état des lieux notamment en matière de bâtis, de perception des loyers, de fiscalité, de dépenses énergétiques…"

Des crédits accordés aux Communes par la Région

C’est donc de cette réflexion, qui a impliqué l’ensemble des échevins mais aussi toute l’administration communale, qu’ont émergé diverses mesures. "Entre-temps, le Plan Oxygène de la Région wallonne est arrivé. Avec pour message du gouvernement de dire que le Fédéral ne prend pas ses responsabilités et que la Région va les prendre à sa place."

C’est ainsi que la Wallonie a décidé d’octroyer aux Communes des crédits. Pour faire quoi? "Pour payer nos charges pension, nos cotisations de solidarité, de responsabilisation et même celles qui engendrent des dépenses de transfert supplémentaires (NDLR: zone de secours, zone de police, CPAS) " , explique Stéphanie Kiproski.

La région accorde donc cette année un prêt, sur 30 ans, de 14000000€. Montant qui changera chaque année. "Les intérêts sont pris en charge par la Région wallonne. En contrepartie, nous devons établir un plan de gestion avec des réponses structurelles et des mesures à mettre en place. Mesures qui devront être validées et adoptées par le gouvernement wallon."

800000€ de déficit sans mesures ni aide wallonne

Des projections ont ainsi été réalisées. Il en est ressorti que sans mesures et sans aide de la Région, la Ville se retrouverait avec un déficit de 800000€, qui ne ferait qu’augmenter au fil des années. "Sur cette base, on s’est demandé ce qu’on pourrait changer et prendre comme proposition du Plan Oxygène pour améliorer la situation."

L’échevine Kiproski explique que cette capacité maximale d’emprunt, certaines Communes ont décidé de la ponctionner intégralement et de voir ce qu’elles en feront. À Waremme, "on a choisi de travailler à l’envers. On doit se positionner sur pas mal de choix mais en préservant pour l’avenir nos finances, notre boni global, nos fonds de réserve, nos provisions."

Seul 6% de l’emprunt pour les charges pension

La Ville a donc réfléchi et établi une liste des mesures qui rapporteraient des montants importants. "Nous sommes arrivés à un chiffre en fonction duquel nous avons déterminé ce qu’on allait chercher au plan Oxygène. Nous irons donc chercher 400000€ en 2022, idem en 2023 et 100000€ en 2024, détaille l’échevine. On va donc tirer 900000 sur un potentiel de 14 million s (NDLR: 6% du montant auquel la Ville a droit) . Car je le rappelle, ça reste un prêt, même si la Région paie les intérêts. Pour financer quoi? On a décidé que ça financerait nos pensions."