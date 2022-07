CPAS: moins de retrait sur le fonds de réserve

Luc Vandormael, président de l’action social, présentait également la première modification budgétaire du CPAS. « Au budget initial, on était à un équilibre de 5 405 412 €, détaille ce dernier. Ici, on est à 5 382 585 €. Comment l’expliquer ? Une augmentation du subside APE dans les recettes mais également du fonds spécial de l’aide sociale et du subside régional article 60 et une augmentation des recettes des trois services à domiciles de 41 000 € également. » Cette modification est également due aux dépenses de personnel des index d’avril, juin et décembre, « ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle ».