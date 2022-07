A l’avenir, un parc sauvage dans le centre de Waremme

Celui-ci, présenté par le bureau d’architecture Baumans Deffet Sprl Architecture et urbanisme, consiste en un développement d’un espace vert, de promenade et de récréation en contact avec la nature en centre-ville. "On va ouvrir cet espace vers le centre à hauteur de la rue Sous-le-Château là où il y a le hall de voirie qui sera rasé, détaille Raphaël Dubois. Il y aura un chemin cyclo-pédestre entre le centre et les quartiers périphériques favorisant la mobilité douce avec, à terme, une passerelle enjambant le Geer."

Au total, cet espace vert aurait une superficie d’un peu moins de 2 hectares.Le budget prévu est de 1250000 € et concerne aussi bien l’acquisition des parcelles expropriées que l’aménagement du futur parc.Au niveau des expropriations, la majeure partie des parcelles se retrouve en zone d’aléa faible d’inondation, et certaines directement traversée par un axe de ruissellement élevé ce qui en limite l’urbanisation.Pour ce qui est de l’aménagement, même si on n’en est encore qu’à l’avant-projet, on sait déjà que le futur espace vert se voudra plus sauvage: "Ce ne sera pas comme le parc des Mayeurs qui est un jardin à la française avec des arbres bien alignés, explique Raphaël Dubois. Ici, on laissera la nature volontairement s’épanouir."

Relier les quartiers entre eux

Même si on est encore loin de l’aboutissement de ce parc, avec cet avant-projet et l’acquisition des futurs terrains, il vient de franchir une étape importante.Dans quelques années, le parc sera un maillon structurant pour le centre-ville permettant de relier entre eux différents quartiers.Cette liaison pourra, à l’avenir, se poursuivre aussi via la prolongation du cheminement cyclo-piéton le long du Geer, notamment vers la rue du Pont où un autre projet de reméandration du Geer est toujours dans les cartons.