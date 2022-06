Les travaux de la chaussée Romaine devraient être terminés fin août

Les finitions après les congés

Quel est aujourd’hui l’état d’avancement du chantier, justement? Les deux ronds-points ainsi que les raccordements souterrains en eau, gaz et électricité sont maintenant terminés. Toutefois, il reste du travail à y mener. "On doit encore procéder à la pose du revêtement en hydrocarboné, renseigne Anthony Scaglione, le directeur des travaux chez Nelles, entreprise en charge du chantier. La berme centrale doit également être réalisée. On terminera par les marquages routiers et la pause des panneaux de signalisation." Ces finitions seront réalisées après les vacances, qui démarreront le 11juillet pour se terminer le 1er août.

Après ce chantier, pourront commencer les travaux d’extension du zoning industriel de Bleret.