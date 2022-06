Le partenariat entre la Ville et le Contrat de rivière Meuse-Aval va être renouvelé

Ce partenariat courra de 2023 à 2025 et permettra diverses actions. Comme l’identification de la nature et l’origine des rejets d’eaux usées. Ce n’est pas tout puisqu’un travail de sensibilisation et d’information auprès des habitants sera effectué, ceci sur leurs obligations en matière d’assainissement collectif et les inciter à se relier à l’égouttage en place rue des Près. "Une attention sera également portée sur les plantes invasives telles que la balsamine de l’Himalaya ou encore la berce du Caucase" , ajoute l’échevin.

Prévenir les inondations

Réaliser des travaux de lutte contre les inondations et coulées de boue; sensibiliser aux risques liés à l’usage de produits phytosanitaires; restaurer et mettre en valeur le patrimoine lié à l’eau ou encore organiser le nettoyage des cours d’eau sont aussi des actions qui seront menées.