Beach Waremme: le soleil et le succès au rendez-vous ce jeudi soir pour le tournoi des commerçants et des entreprises

Du sable, un soleil de plomb, et des matchs de beach volley dans tous les sens. Non, vous n’êtes pas sur la côte méditerranéenne, mais à Waremme. Et pour cause, la 21eédition du Beach Waremme est organisée en plein centre-ville, du 21 au 26 juin. "L’événement avait débuté ce mardi avec un tournoi professionnel de beach volley. Dix équipes y ont pris part. Il y avait beaucoup de monde, c’était sympa" , détaille Vincent Perin, président de Waremme Volley, le club organisateur de la semaine. Et puis, le mercredi, changement de sport: du beach tennis. "Soixante équipes étaient inscrites. On était complet."