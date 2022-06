Vos déplacements sur les routes changent dans plusieurs villages de Waremme

1 À Bovenistier et Bleret , l’échevin invite tout d’abord le conseil à voter la confirmation d’une ordonnance du collège prise en mai 2020. "Elle stipule l’interdiction de passage d’un certain gabarit de véhicules (NDLR: ceux dont la masse en charge dépasse 7,5 tonnes) dans les villages de Bovenistier et de Bleret" , hors charroi agricole, bus et desserte locale.

Ce n’est pas tout puisque l’échevinat de la Mobilité propose également au conseil de confirmer la mise en place d’un sens unique limité dans la rue Mignolet (entre le carrefour des rues J.Nicolas et de Viemme, vers la rue Pypops), déjà instauré depuis septembre 2021. "On voit que la situation sécuritaire aux entrées et sorties des écoles s’est nettement améliorée, ce pourquoi on veut pérenniser ce dispositif."

Dans ce cadre, il sera également interdit de stationner du côté gauche de la rue Mignolet dans le sens de circulation, entre la rue Pypops et la rue Saint-Hubert. "On va aussi sécuriser les passages pour piétons via une zone d’évitement de 5mètres de long. Un potelet sera implanté dans le dispositif."

Deux îlots rétrécissants et distants de 15mètres seront également aménagés dans la rue de Remicourt, "avec une priorité de passage conférée aux véhicules venant de Remicourt" .

Aussi, sur base du constat d’une augmentation de la fréquentation sur les routes du village, "on a décidé de revoir les limites d’agglomération et d’instaurer un dispositif ralentisseur dans l’agglomération de Bovenistier, ce qui devrait limiter les perturbations liées à cette augmentation du trafic".

2 À Petit-Axhe , la rue du Parc est parfois utilisée comme raccourci par les usagers qui viennent de Berloz et qui veulent se rendre dans le centre de Waremme. "Pour éviter ce désagrément, on propose de maintenir le sens unique mais aussi d’y interdire la circulation, excepté la desserte locale" , suggère l’échevin.

Concernant la rue de Sélys Longchamps, il propose d’interdire le stationnement de part et d’autre de la chaussée entre le château de Sélys et l’hôpital Notre-Dame. "On a remarqué que quand il y a affluence à l’hôpital ou lors des matchs sur le terrain de Longchamps, les automobilistes stationnent sur la bande bétonnée destinée aux piétons et cyclistes, ce qui génère beaucoup de difficultés pour la circulation de ces derniers." Le stationnement aux abords du terrain engendre également des difficultés de circulation pour les voitures et empêche notamment le croisement des véhicules.

3 À Oleye aussi, on veut pérenniser le sens unique limité déjà instauré depuis quelque temps dans l’impasse de la Jonction (de Lantremange vers Oleye), entre la rue de la Source et la rue Haut Mortier. "Ce sont deux axes qui permettent de relier les villages d’Oleye et de Lantremange. Pour favoriser la mobilité douce, et parce que la largeur de voirie le permet, les cyclistes pourront l’emprunter à contresens."

4 À Bettincourt , dans la rue Mulhoff également, on maintient et confirme le sens unique limité (sens de roulage de la rue des Betto vers la rue de Bettincourt) dont la mesure avait été prise en août 2021. "Ceci a permis de diminuer les tensions à la rentrée et la sortie des élèves des écoles, que nous avions en plus différés, ce qui a permis d’éviter les foires d’empoigne comme c’était le cas auparavant, le matin, à Bettincourt" , explique encore Julien Humblet, qui précise que cette situation a heureusement changé.

Un projet de rénovation de la rue Mulhof est prévu dans le cadre du PIC (Plan d’investissement communal). "Cette rénovation s’accompagnera du marquage adéquat et notamment de bandes cyclables suggérées dans les courbes, car la visibilité n’y permet pas de voir arriver les cyclistes."