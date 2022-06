BeachWaremme, de mardi à dimanche: «On reprend la place qui était la nôtre»

Ainsi, sur la place AlbertIer, l’avenue Guillaume Joachim et le parking de l’athénée, ce sont 331 équipes qui s’affronteront sur pas moins de 11 terrains différents. Dans des disciplines comme le beach-volley, le net-beach-volley, le beach-basket et le beach-tennis. Et en plus du spectacle sportif qui se jouera durant six jours, l’organisation a concocté un paquet d’activités musicales et festives (lire ci-dessous).

Le but, financer le club de volley de Waremme

Le but premier de cet événement est de financer la saison sportive du Waremme Volley club, "le premier club de volley de Wallonie avec ses 300membres dans 13équipes seniors et 15équipes jeunes" , renseigne le coorganisateur. Mais ce n’est pas tout puisque l’organisation aspire aussi à travers lui à promouvoir le volley-ball, mettre en lumière le savoir-faire de son club, soutenir le commerce waremmien et animer la ville durant près d’une semaine.

www.waremmevolley.be