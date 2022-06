Le nouveau parc du Tumulus, créé avec les riverains

En faire un lieu de vie et d’échange

C’est donc la place de Hesbaye, située à côté de l’école maternelle du Tumulus, qui a été choisie par la Ville de Waremme pour ce projet. "C’est un quartier dynamique avec deux écoles qui fonctionnent bien, des commerces, un comité de quartier… Et c’est une placette qui a, aujourd’hui, besoin d’un bon coup de jeune , explique l’échevin, Hervé Rigot. L’objectif est de créer un lieu de vie et d’échange, qui se veut aussi intergénérationnel. L’école sera d’ailleurs concertée la semaine prochaine afin de l’intégrer aussi dans le projet."

Pour réaliser ce projet, la Ville a un budget de 500000€ dont 80% de subsides de la Région wallonne.

D’autres réunions sont prévues cet été

Et c’est l’Atelier Cup, une agence de paysage et d’urbanisme basée à Liège (en partenariat avec Ter-Consult, une plateforme d’ingénieurs), qui a été désigné comme auteur de projet. C’est eux qui seront chargés de concevoir le projet en concertation avec les riverains. Lors de cette première réunion, ils ont ainsi récolté les premières idées des habitants et leur perception actuelle de la place. Les citoyens présents pouvaient notamment remplir un questionnaire pour détailler tout cela. "L’objectif est de savoir comment vous utilisez la place à l’heure actuelle, comment vous évaluez sa qualité en termes de propreté, de convivialité… Mais aussi d’avoir vos idées pour la rendre plus agréable" , explique Gilles Delfosse, paysagiste et urbaniste à l’Atelier Cup. Les citoyens pouvaient aussi annoter une carte participative avec leurs idées, les points d’analyse ou d’attention à prendre en compte.

La semaine prochaine et durant l’été seront ensuite organisés d’autres ateliers participatifs (sur inscription). "Ils se dérouleront sous forme de tables rondes qui réfléchiront chacune à des thèmes précis." Le dossier définitif devra, lui, être envoyé en décembre prochain à la Région wallonne. Le début du chantier est prévu pour mai 2023.