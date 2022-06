Une nouvelle coopération se met en place entre Waremme et Mont-Ngafula, en RDC

Une convention aussi avec Koekelberg

Le point passera d’ailleurs lors du prochain conseil communal de Waremme, lundi. "On a choisi Mont-Ngafula car on a reçu une demande de son administration le 15juin2021, à la fois adressée aux bourgmestres de Waremme et de Koekelberg" , se souvient le bourgmestre waremmien, Jacques Chabot, qui précise que Koekelberg a été sollicitée car y travaille un expert qui connaît bien le terrain congolais, puisqu’en étant originaire. "Il pourra nous aider dans notre mission, assurer la coordination et les bonnes relations entre nos Communes." Pour ça, une convention sera également signée avec la Commune bruxelloise.

Gérer et informatiser l’état civil

Les demandes formulées par la Commune congolaise en 2021 portaient sur plusieurs points en matière d’état civil, problème prégnant dans la plupart des pays d’Afrique. "Dans la lettre, il était demandé la mise en place d’un état civil efficient, notamment en matière d’enregistrement des naissances et des décès, mais aussi l’informatisation de ce dernier et l’apprentissage des méthodes modernes pour sa gestion."

L’érection et l’installation de bureaux secondaires d’état civil – actuellement centralisé à Kinshasa ville – sur la commune, notamment dans les maternités reculées, ont été sollicitées. Mais la coopération avec Waremme ne pourra pas y répondre favorablement.

Des formations destinées au personnel congolais

En quoi consistera concrètement cette nouvelle coopération? C’est donc sur la gestion et l’informatisation de l’état civil de Mont-Ngafula que vont travailler les Villes de Waremme et de Koekelberg. "La Commune de Koekelberg est occupée à réaliser une feuille de route sur la gestion pratique d’un département d’état civil , ajoute Jacques Chabot. À Waremme, on s’occupera d’organiser des formations destinées aux membres de l’administration mont-ngafuloise."

Pour ça, la Commune hesbignonne a fait appel à l’école des sciences administratives de Liège, qui a concocté un programme de consultance et d’expertise de deux semaines. "Sont compris l’apprentissage de compétences en matière de gestion d’équipes, de profils à recruter, d’informatique ainsi que tout autre aspect théorique et conceptuel. On estime qu’après 15jours d’apprentissage en Belgique et de visites de nos administrations, le personnel congolais pourra repartir avec un certain bagage."