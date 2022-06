Permis accordé pour le projet à l’ex-râperie

Un projet durable

Ce sont donc 234logements qui vont être implantés sur le terrain de dix hectares. Parmi lesquels 70appartements répartis sur six blocs et 164maisons unifamiliales. Le promoteur immobilier a également réfléchi son projet en termes de durabilité. "On consacre beaucoup d’espace à la verdurisation avec des jardins privés mais aussi des espaces publics. Il y a un parc public articulé avec les logements en périphérie. Mais également un potager communautaire de 1500m2qui est mis à disposition d’une association de riverains, “Waremme en transition”. Ils l’occupent depuis maintenant plus de deux ans."

Une étude paysagère et biologique a également été menée avec un bureau spécialisé. "Il y a une faune et une flore bien spécifiques à un ancien site industriel, puisque le lieu est une ancienne raffinerie de betteraves sucrières. Nous avons donc souhaité créer des toitures vertes avec une sélection d’espèces spécifiques qui permettront de développer ce milieu propre à un ancien site industriel."

L’aspect mobilité a aussi été réfléchi

La société Matexi n’a pas non plus oublié l’aspect mobilité. "On a voulu avoir une vision globale du quartier. L’idée est donc d’avoir une voirie d’accès principale, ce qui permettra de désengorger la rue du Fond d’or et l’avenue Vandervelde. Un parking de délestage sera également créé pour permettre aux parents qui vont conduire leurs enfants à l’école de stationner à cet endroit." Un cheminement pour les piétons et les vélos sera également aménagé. "Il permettra de rallier le centre de Waremme."

Un budget de 45millions d’euros est prévu par la société Matexi pour la réalisation de cet écoquartier. Le début des travaux est prévu pour la fin de l’année 2022. Il faudra ensuite entre 8 et 9ans pour que l’entièreté de la construction soit terminée.