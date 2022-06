L’athénée royal reçoit le prix d’honneur de la FSWBE: «Je suis très fier des élèves»

Une performance qui fait de l’établissement waremmien le meilleur de cette année scolaire, ce qui le gratifie du prix d’honneur de la FSWBE. Il sera remis ce mercredi à l’athénée royal Agri-Saint-Georges, à Huy. "Je suis très fier des élèves. On participe chaque année à ce championnat car on aime voir nos élèves évoluer hors école, exprime l’enseignant Christophe Pietroniro. Je pousse d’ailleurs tous mes collègues professeurs de sport à faire la même chose avec leurs élèves, car cela profite également à un rapport prof/élèves différent. Ça change vraiment tout."

«La meilleure année»

Du côté de la FSWBE, on explique que ce prix est remis à l’établissement scolaire qui brille le plus par ses résultats. "Le championnat interscolaire réunit 13 écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, explique Bernard Résimont, chargé de mission en province de Liège pour la Fédération. Ce prix d’honneur offre 300 points en plus de ceux récoltés durant l’année." Là, l’athénée de Waremme en est donc à 2100points, ce qui représente un montant de près de 660€. "Cet argent permet aux écoles de payer leur cotisation et de s’équiper en matériel de sport."

Et pour le chargé de mission, "il se pourrait bien que cette année soit la meilleure qu’ait connue la FSWBE en nombre de titres". Un record, donc.