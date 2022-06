"Mais nous n’avons finalement pas obtenu le local espéré. Nous avons donc laissé tomber notre idée", explique Déborah.

En janvier dernier, l’Univers de Marine, la plaine de jeux installée sur la chaussée Romaine à Waremme, ferme définitivement ses portes en raison de la crise sanitaire. C’est alors l’opportunité pour le couple de Hannutois de relancer leur projet. En y réalisant quelques aménagements.

"Nous avions déjà une idée très précise de ce qu’on voulait faire il y a six ans. Nous avons donc fait pas mal d’aménagements pour que ça soit aussi adapté à tout âge." La patinoire qui occupait le bâtiment auparavant a notamment été démontée.

Trois espaces différents

La nouvelle aire de jeux, baptisée O’minüs, accueillera désormais trois espaces répartis en fonction de l’âge des enfants: une zone pour les bébés, une zone pour les 2 à 7 ans et une autre pour le 8 à 12 ans. "Pour la zone bébé, les parents auront l’occasion de les accompagner. Ce sera un espace ouvert avec des bancs pour les parents."

Outre les modules et les jeux classiques, il y aura également des jeux interactifs. "Les enfants seront munis d’un bracelet et devront se rendre à des bornes pour réaliser des sortes de petits défis. Ceux-ci changeront toutes les semaines afin d’éviter que ça soit redondant pour les personnes qui reviennent."

O’minüs aura également une zone dédiée aux anniversaires. "Il y aura dix maisonnettes avec dix thématiques différentes. Les enfants pourront donc choisir leur préféré. "

Graphiste de formation, Déborah a souhaité particulièrement accorder son attention à l’univers de l’aire de jeux. "On ne voulait pas simplement une plaine de jeux où on met des modules pour occuper les enfants. L’idée est aussi de développer tout un univers qui se veut coloré, graphique et adapté à tous les âges."

Un espace de co-working

Un self-service et de la petite restauration seront également à la disposition des visiteurs. De même qu’un espace de co-working pour les parents qui souhaitent travailler en emmenant leurs enfants s’amuser. "C’est quelque chose que je fais souvent avec mes enfants car parfois, le temps peut être long dans une plaine de jeux. On a donc aussi essayé de mettre notre expérience à profit pour notre projet."

La date d’ouverture de O’minüs n’a pas encore été fixée mais le lieu devrait accueillir ses premières têtes blondes dans le courant du mois de juin.