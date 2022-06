Une journée sous le signe des émotions

Aujourd’hui, l’objectif du CLPS, c’est de continuer sur sa lancée mais d’agrandir son champ d’approche. Pourquoi pas en accueillant à leur tour des adolescents de 10 à 12 ans. "L’AMO “À l’écoute des jeunes” travaille avec nous et pourrait nous aider en ce sens, remarque Laura. On aimerait vraiment pouvoir les inclure et toucher un maximum de tranches d’âge ."

L’académie, qui partage les locaux du centre culturel, participait également à l’événement avec des flyers et une session d’éveil musical pour les tout-petits. La remise des primes de naissance, qui avait lieu le même jour, a d’ailleurs permis à cet atelier de rencontrer un succès conséquent et bien mérité durant cette journée à la fois ludique et conviviale.