Le Marché aux fleurs dans un Waremme fleuri et ensoleillé

Le traditionnel Marché aux fleurs a enfin pu reprendre ses droits dans la capitale hesbignonne. Annulé l’année dernière, cet événement rassemble quelques dizaines d’exposants prêts à conseiller les visiteurs pour embellir leurs jardins. Et une fois de plus, ce fut un succès. " Certains marchands n’ont pas vu venir, mais globalement c’était très réussi" , se félicite Jean-Luc Nobluez, président du syndicat d’initiative, organisateur de l’événement. L’an dernier, il avait fallu composer. " On a eu l’idée de transformer la balade gourmande en balade pique-nique ", résume le président. À l’époque, le concept avait énormément plu. C’est pourquoi il a été relancé cette année sous cette forme. " Cette fois, on a eu un peu moins d’inscriptions pour le pique-nique, une cinquantaine", remarque Jean-Luc Nobluez. Avec les badauds venus simplement pour se promener, le nombre total de marcheurs avoisine la centaine. Ceux-ci ont déambulé dans les rues de la ville, aménagée pour l’occasion. Sur la dolomie, l’école Saint-Joseph avait, comme l’année dernière, apporté sa pierre à l’édifice en créant des parterres de fleurs.