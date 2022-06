Un salon pour mettre en valeur la formation

Plusieurs opérateurs locaux étaient donc présents, comme les services du Forem de Huy-Waremme, les écoles de promotion sociale, quelques entreprises à la recherche de travailleurs, des services d’aide à la création et plusieurs centres d’insertion socioprofessionnelle. À l’image d’"Alternatives Formations" qui propose des formations gratuites pour les demandeurs d’emploi dans le domaine de l’informatique mais aussi des métiers de l’animation. Et dans ce secteur particulièrement, les stagiaires sont difficiles à attirer. " C’est un secteur qui a été fortement touché par la crise sanitaire. Et aujourd’hui, on peine à recruter des stagiaires, peut-être parce qu’ils ne savent pas toujours que c’est un secteur qui a aujourd’hui complètement repris. Ou peut-être aussi par crainte de se lancer dans un métier comme celui-là. Ce genre de salon nous permet donc de rencontrer des personnes qui sont à la recherche d’un projet ", explique Pascale Petit, directrice pédagogique, et Amélie Herman, agent d’insertion.

Redevenir actif ou se reconvertir

Ce salon visait tous les publics, "mais plus particulièrement les personnes qui sont assez éloignées de l’emploi et qui veulent redevenir actives. Ou les personnes en reconversion professionnelle" , souligne Émilien Baglio. C’est notamment le cas de Sarah, 28ans, originaire de Remicourt. Assistante de direction, elle a travaillé au sein de la RTBF avant de perdre son emploi avec la crise sanitaire. Elle a ensuite travaillé dans d’autres secteurs qui ne lui ont pas particulièrement plu. Aujourd’hui, elle souhaite donc se lancer dans l’entreprenariat. "J’ai le projet d’ouvrir un magasin. Mais je suis venue pour avoir un maximum de renseignements car cela fait assez peur de se lancer là-dedans. J’ai donc rencontré Créajob ici, au salon, et ils m’ont donné plein de chouettes informations. Cela m’a vraiment reboostée."

Cette première édition aura accueilli une centaine de personnes. "Nous sommes assez satisfaits. On en tire un bilan très positif" , se réjouit le chef de projet.