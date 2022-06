A 91 ans, Nelly est toujours bénévole chez Oxfam, à Waremme

Les aider à sortir de la pauvreté

Ce qu’elle aimait, et ce qu’elle aime d’ailleurs toujours? Se rendre utile… "J’ai beaucoup voyagé avec mon mari. Mais dans tous ces pays magnifiques, on a aussi côtoyé la pauvreté, des gens qui vivaient avec difficulté." C’est pour cela qu’Oxfam l’a attirée car "en vendant les vêtements qu’on reçoit en dons, on peut payer le loyer et les frais du magasin. Et on peut acheter des produits de l’artisanat local. On peut aider les artisans de ces pays en les payant correctement. C’est ça le but d’Oxfam. Aider les gens à mieux vivre." Aider des femmes, des hommes et des enfants à sortir de la pauvreté; œuvrer à des projets de développement dans l’hémisphère sud, c’est cela qui la motive. "Ce que je fais, ce n’est qu’une goutte d’eau, mais je me sens utile. Je ne suis pas riche mais voir la pauvreté dans ces pays, cela me touche beaucoup."

À 91ans aujourd’hui, Nelly Bastin n’est certes plus responsable de la boutique vêtements d’Oxfam. Mais les autres bénévoles peuvent toujours compter sur elle, sur ses connaissances, sur son expérience. "Je sais quoi mettre en évidence dans le magasin. J’y vais encore régulièrement. D’ailleurs, on vient encore me chercher ce lundi après-midi pour préparer la réouverture du magasin. On va aller discuter de son aménagement." Le lundi et le mardi matin, et même quelques fois le vendredi, la Waremmienne est à pied d’œuvre. Prête à réorganiser la vitrine, à trier les vêtements. "Il y a beaucoup de travail. Le tri, ce n’est pas toujours gai. Il faut quelques fois avoir l’estomac bien accroché…" Et elle ajoute: "ça me fait du bien de m’occuper comme ça. Je n’ai ainsi pas le temps de penser que j’ai mal…"

Nelly vit au jour le jour, désormais, sans plus faire de projets mais en continuant à s’investir comme elle l’a toujours fait. Et puis "j’aime discuter en buvant une tasse de café. Ça me fait beaucoup de bien aussi." Jusqu’il y a peu, elle était également investie à de Saint-Vincent-de-Paul. "Avec le Covid, c’était plus difficile mais je vais encore donner un coup de main. Tout ça me maintient en bonne santé. Le médecin dit que je dois bouger. Alors, je bouge. Et quand je fatigue, je m’assois et je bois un café." Avant de repartir de plus belle, avec toujours autant d’énergie.