Les choses bougent à Waremme B (P2): 14 joueurs prolongent et 2 renforts arrivent

Au niveau des prolongations, de nombreux joueurs ont décidé de rester. Amaury Vandevenne, Rodrigue Rihon, Martin Glorieux, Quentin Degembe, Arnaud Winckelmann, Benoît Scalais, Elio Guadagnano, Arnaud Koener, Amine Touri, Tristan Moussebois, Lorenzo Lucania, Julien Denooz, Diego Baronheid et Doryan Bruwier évolueront toujours chez les Stadistes la saison prochaine.

Comme déjà annoncé, Grégory Poisquet (arrêt), Rayan Fraccari et Quentin Humblet ne joueront plus à Waremme.Par contre, dans le sens inverse, Romain Blavier et Romain Alardin arrivent.Le dernier cité provient du RFC Liège où il évoluait avec les U19 IP.

"C’était une volonté forte et commune entre la direction et moi-même d’intégrer des jeunes du cru, indique Romain Paquet.Nous n’avions pas envie de transférer à tout va.Les jeunes seront constamment suivis. Si jamais ils ont un problème, on sera toujours là pour eux."