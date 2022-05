Un speed dating circuit court à Braives pour fédérer producteurs, politiques et consommateurs

C’est le son de cloche de nombreux producteurs présents ce mercredi à la ferme Limbort. Le circuit court doit s’étoffer et il est important que les épiceries proposent une multitude de produits différents au même endroit si le secteur de la production locale ne veut pas rater le tournant. Godelieve Bada est productrice à la ferme Laruelle-Bada de Bovenistier, à Waremme. Si elle est présente aujourd’hui, c’est parce qu’elle a bien compris l’enjeu. "Cela fait cinq ans qu’on tient l’exploitation et qu’on se diversifie. Je voulais être présente aujourd’hui, non pas pour vendre les produits, mais plutôt inviter d’autres personnes pour élargir la gamme de produits qu’on propose dans notre magasin. Toutes les fermes n’ont pas la place ou le temps pour avoir un point de vente, donc on veut justement offrir l’espace qu’on a chez nous."

Armée de son panier, ce ne sont donc pas des produits mais plutôt des cartes de visite que la Waremienne est venue chercher. Et avec ce genre d’échange et de rencontre, c’est déjà un pari gagné pour ce premier rendez-vous du genre.

Dans la cour intérieure de la ferme, les participants ont également la possibilité de partager avec les politiciens, venus en nombre. Éric Lomba a fait du circuit court un de ses chevaux de bataille. Ses casquettes de député wallon, de président du GAL Pays des Condruses et de président du pôle synergie "Produits locaux & Circuits courts" lui permettent d’avoir une vision 360. "Je pense qu’il y a une reconversion agricole qui doit s’entamer et on est dans une phase de transition. C’est important d’être également sur le terrain et de rencontrer les acteurs. C’est ce qui permet de faire avancer les choses. Le leitmotiv, c’est le réseautage, car on se rend compte que les gens ne se connaissent pas. Tout est complémentaire et il faut multiplier les initiatives." Huy-Waremme, le futur eldorado du circuit court? Certains en rêvent et sont prêts à concrétiser.