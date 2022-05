Les pompiers ont expliqué leur métier

14 ans sans rien

Une rencontre fun, mais éducative donc. La première depuis 14 ans à Waremme! " C’était hyper important pour nous de relancer une amicale des pompiers, puisqu’on ne fait plus d’activités depuis 2008, affirme Manu Douette, le président de la zone. Les portes ouvertes étaient une excellente manière de relancer la dynamique." Pour la caserne waremmienne, il était également indispensable de collaborer avec toutes les disciplines liées à la zone de secours. Police, EPAMU, Cadets… " La caserne seule n’est rien, résume le président. Si elle fonctionne c’est grâce à tous les corps de métiers qui l’entourent."

Cette journée, placée sous le signe de la convivialité, rappelle également que de nombreux investissements sont prévus dans la zone. "3800000 € sont prévus cette année pour des camions échelles, ambulances et quelques électrogènes, précise Manu Douette. Mais à plus long terme, 10 millions sont mis sur la table pour investir dans les bâtiments." Une nouvelle caserne va voir le jour à Hannut et le rachat de la Carotte de Hesbaye est toujours évoqué. " Pour cette dernière, rien n’est fait. Si cela n’aboutit pas, nous envisageons de racheter un terrain mais nous privilégions la perspective d’un “donnant-donnant” si c’est possible."

L’avenir de la zone de secours semble donc plutôt ensoleillé, tout comme ses portes ouvertes.