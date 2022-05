Un partenariat entre le CPAS et Les Tournières pour aider les jeunes

Un public jeune en âge d’être autonome et qui recherche un emploi. "Des jeunes qu’on peut qualifier de sans lien familial, parfois même expulsés de leur famille et qu’on retrouve tantôt à la rue – bien que pas trop à Waremme – tantôt en situation de mal-logement" , c’est-à-dire qui dorment dans leur voiture ou chez des copains.

Le CPAS lauréat: 30000€ remportés

Le but est donc d’accompagner ces jeunes vers l’inclusion sociale. "Cela nécessite d’abord de leur garantir une autonomie résidentielle, ajoute le président du CPAS. C’est la première étape vers l’emploi et donc vers la réinsertion. On ne peut pas laisser des jeunes aller au travail alors qu’ils ont dormi dans leur voiture. Il y a là quelque chose qui ne va pas. On doit donc travailler sur les besoins primaires."

Le projet, en collaboration avec l’AMO "À l’écoute des jeunes" (une convention va également être signée entre les deux organismes dans ce cadre), consiste donc en l’achat et la rénovation d’un bâtiment à Waremme par Les Tournières. Les logements qui y seront aménagés – quatre studios – seront ensuite mis à disposition de jeunes accompagnés et choisis par le CPAS et l’AMO, "moyennant un loyer faible et le temps nécessaire à la recherche d’un logement durable, ceci sous couvert d’un contrat de logement de transit." Loyers qui seront remis à la coopérative pour lui permettre de rembourser les coûts de cette opération. Ce projet, dont le bâtiment se trouve rue Stiernet, devrait aboutir à l’horizon 2023.

À noter que dans le bâtiment sera aussi aménagé un bureau social destiné à un encadrant du CPAS et à un autre de l’AMO.

Pour concrétiser ce partenariat, 30000€ de parts sociales seront remis à la coopérative par le CPAS. Ce montant a été remporté par ce dernier dans le cadre d’un concours philanthropique organisé par Ethias. "Il s’agit donc ici d’une opération blanche pour le CPAS. On procède ainsi car le CPAS n’a pas les moyens d’acheter et de restaurer un bâtiment" , ce qui représente plusieurs centaines de milliers d’euros.