Déficit de 757962€ aux comptes 2021: «PRL et IPP n’expliquent pas tout», selon W@lter

Des chiffres qui ont fait réagir l’opposition W@lter, qui n’a pas ménagé le collège communal lundi soir. "Ce sont des comptes très importants car c’est le premier exercice complet depuis que le MR a intégré la majorité" , exprime le conseiller Lionel Henrion. Ce dernier dit constater que les dépenses de fonctionnement ont dépassé le budget de 40000€, "comme suspecté lors de la présentation du budget en décembre 2020 mais surtout" que "les recettes de 1,17million d’euros prévues étaient largement surestimées. Alors oui, il faut mentionner les impacts du PRL et de l’IPP qui échappent à votre contrôle mais ceci n’explique pas tout."

«Nous sommes surpris de trouver un sursalaire»

Le conseiller déplore également qu’au lieu de l’équilibre annoncé, "on clôture l’exercice 2021 avec un boni et un déficit qui ne laissent pas place aux imprévus. Et nous sommes toujours surpris de trouver un sursalaire pour le bourgmestre et les échevins." Une remarque qui ne manque pas de faire tiquer l’assemblée majoritaire.

Le conseiller se dit également inquiet pour les années à venir en matière de dette, "qui est cette année à son maximum et qui augmentera encore en 2023. Vous allez inévitablement devoir limiter l’ampleur des budgets extraordinaires à un moment où Waremme en a pourtant bien besoin. De plus, sans garantie de stabilité des charges à ce moment-là."

Et à propos du hall de voirie, Lionel Henrion note également une explosion de la fiscalité. "Si la Ville payait 8000€ de précompte immobilier en 2015, nous sommes actuellement à 86000€. Je pense que les Waremmiens méritent des explications sur votre stratégie en matière de patrimoine au lieu du silence auquel nous avons eu droit il y a un mois. Un silence qui coûte cher apparemment."

Et le conseiller de conclure: "Nous étions déjà déçus du budget car nous n’y voyions pas un changement de cap malgré une nouvelle majorité où le MR promettait beaucoup. Nous sommes encore plus déçus de ces comptes où le MR n’a pas non plus honoré sa promesse de gestion financière rigoureuse."