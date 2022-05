Une nouvelle ambulance pour remplacer celle partie en Ukraine

Jusqu’à 200000km au compteur

Pourquoi avoir donné cette ambulance si c’est pour en racheter une? Renseignements pris, c’est précisément parce que la zone savait qu’elle allait disposer d’un nouveau véhicule, qu’elle a cédé gratuitement l’ancien à l’Ukraine. "Légalement, il nous faut 5 ambulances, explique Gauthier Viatour, secrétaire de la zone de secours de Hesbaye. Trois casernées à Hannut et deux à Waremme. Or, on a un plan d’investissements qui prévoit de remplacer nos ambulances chaque fois que l’une a 5 ans car elles ont quand même alors de 150000 à 200000 km au compteur." Et donc, quasi chaque année, une ambulance est déclassée et remplacée par une nouvelle. "Généralement, c’est le fournisseur qui reprend l’ancienne pour sa valeur résiduelle, soit environ 7500€." Sauf que cette année, la zone de secours a préféré en faire don aux collègues ukrainiens. "Elle était encore tout à fait opérationnelle sauf qu’elle avait pas mal de kilomètres au compteur", précise Gauthier Viatour.