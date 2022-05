4 ans de prison pour les braqueurs

Quentin, 24 ans, qui était accusé par les deux autres prévenus d’avoir commandité les faits, a été acquitté, tout comme Mathias, 20ans, lui aussi poursuivi. Les suspects qui avaient été soupçonnés d’avoir commis un cambriolage chez le bourgmestre d’Oreye, le 20 août 2021, ont tous été acquittés pour ces faits. L’enquête a débuté lorsque Nunzio, un Berlozien, s’est rendu à la police pour se dénoncer comme étant l’auteur d’un braquage commis le 26 août 2021 dans un Night and day situé à Hannut. Il a expliqué qu’il avait commis ces faits parce qu’il avait été contraint de remettre de grosses sommes d’argent à une personne qui lui avait ensuite demandé de commettre des braquages pour le rembourser.

Si, au départ, il a refusé de donner l’identité de cette personne, il a ensuite expliqué qu’il s’agissait de Quentin, fraîchement sorti de prison. Il était pourtant censé être sous la surveillance d’un bracelet électronique. Une thèse que le tribunal n’a pas retenu puisqu’elle n’était étayée par aucun autre élément. Le jour des faits, une personne s’est présentée armée dans le Night and day tandis que deux autres l’attendaient à l’extérieur. "Je suis arrivé vers 18-19h à Hannut , a indiqué Nunzio. J’étais dans le parc. Je me suis dirigé vers le Night and day avec mon petit frère." En chemin, Nunzio a demandé à Mayron de le suivre, ce que ce dernier a fait.

L’auteur a réussi à s’emparer de 500€ et de paquets de cigarettes. "J’avais une arme factice." Après s’être accusé de ces faits, Nunzio avait reconnu avoir été l’auteur de plusieurs autres braquages. Notamment un vol à main armée commis à Hélécine deux jours plus tard, ici pour un butin de 200€ et des paquets de cigarettes. Il a également expliqué avoir commis des extorsions aux environs du 29 août à Seraing. Les prévenus devaient également répondre d’avoir commis un cambriolage à Waremme, le 31 août, chez une connaissance du groupe. MeColin Gilissen, l’avocat de Nunzio, s’est dit satisfait de la décision. "C’est un jugement logique, bien motivé et humain" , a exprimé ce dernier.