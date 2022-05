Mainmise du MR sur la revente de la Carotte à Waremme?

Le 25 avril dernier, la mise en vente du bâtiment de la Carotte de Hesbaye était actée (comme nous vous en informions dans notre édition du 27avril), au grand dam des conseillers de l’opposition Albert Gérard (indépendant) et W@lter, qui estimaient alors que le processus démocratique était inexistant, puisqu’aucun argument n’avait été préalablement avancé. " On nous assure que financièrement, socialement et techniquement, c’est le meilleur choix à faire, remarque le conseiller W@lter Yves Berger. On ne demande qu’à être convaincus… "