La Ville de Waremme lance sa 3e campagne de communication pour sensibiliser au consommer local

C’est donc la 3eédition qu’organise la Ville et l’Agence de développement local (ADL), "après une pause due au Covid-19 , ajoute l’échevin Raphaël Dubois. Les confinements dus à la pandémie ont permis un regain d’intérêt du public pour l’alimentation saine et locale. Aujourd’hui, on constate que cette tendance a ralenti mais la demande est toujours là, l’envie de produits locaux reste importante, comme constatée dans le cadre de notre récente enquête consommateurs" , qui avait obtenu pas moins de 900réponses.

Créer des ponts entre producteurs et horeca

Cette action vise donc, au moyen de visuels noir-jaune-rouge, à sensibiliser la population à ce qui se fait près de chez eux et à leur permettre d’identifier ce qu’est un produit local (tout ce qui se fait dans un rayon de 50km), grâce à des gommettes que les commerçants accolent sur les rayons qu’ils destinent aux produits de chez nous mais aussi au moyen d’autocollants à coller aux vitrines, par exemple. "Le but est aussi de rendre les producteurs plus visibles" , notamment via des beachflags. Des outils qui pourront encore être utilisés par les commerçants et les producteurs au terme de la campagne. Créer des ponts entre les producteurs et les établissements horeca est aussi dans la volonté de la Ville, qui organisera plusieurs événements ponctuels.

55 commerces et producteurs

Ils sont 55commerces, producteurs et établissements horeca à être partenaires de l’action. Ceux-ci proposent en tout une septantaine de produits du cru, tant alimentaires que non alimentaires. La liste entière est à consulter sur le site web de la Ville ( www.waremme.be ).

Parmi les six producteurs partenaires, on retrouve notamment la ferme Laruelle-Bada et fils, qui produit et vend des pommes de terre, des œufs et autres laitues. "Cette action est une bonne chose pour nous car elle nous permet de nous faire connaître , confie Godelieve Bada, la maîtresse des lieux. Bon nombre d’habitants ne sait pas encore qu’on existe."

Plus d’infos au 019/679959 ou à adl@waremme.be.