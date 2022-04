Après son périple, Mustafa reconstruit sa vie dans la capitale hesbignonne

C’est dans le cadre de la première fête de quartier organisée par la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, qui se tenait mercredi dernier à l’Auberge de Jacques à la Haute Wegge (lire par ailleurs), qu’il nous a fait part de son histoire.

«Ils ont tué mon frère»

Si Mustafa a décidé en 2015 de fuir la terre qui l’a vu naître, ce n’est pas seulement à cause des horreurs commises par Daesh dans le pays. "J’ai aussi rencontré des problèmes avec certains Kurdes, relate en français ce polyglotte. Ils ont réussi à tuer mon frère…" C’est pour sauver sa peau, comme la plupart des réfugiés d’ailleurs, que le Waremmien a donc entrepris le grand voyage vers l’Europe. "Je suis d’abord arrivé en Turquie d’où j’ai pris, avec une cinquantaine d’autres, un petit bateau en plastique pour rejoindre la Grèce. Il y avait quatre enfants dans le bateau dont deux bébés… Les deux bébés sont décédés" , se souvient-il la voix tremblante.

Après ça, Mustafa a traversé une douzaine de pays en Europe, "principalement à pied et en train" . Et des expériences marquantes, il en a vécu sur la route. "Un jour, notre groupe a été escorté par des policiers à cheval, qui nous ont fait marcher durant plus de 15heures sans arrêt , soupire le survivant. J’ai aussi été frappé par des policiers en Croatie; blessé au dos après avoir été jeté de deux mètres de haut. Je suis aussi tombé malade mais les médecins du pays où je me trouvais n’ont pas voulu me prendre en charge."

«Je me suis fait plein d‘amis à Waremme»

Fatigué d’un (trop) long périple, le jeune Irakien décide de faire sa demande d’asile en Begique. "Beaucoup veulent aller en Angleterre. Moi, je ne l’ai jamais envisagé. Je n’avais pas fixé de pays où m’arrêter. J’avais décidé de m’arrêter là où les gens sont les plus gentils. Quand je suis arrivé en Belgique, je me suis dit: “Ici, c’est bien”. J’en avais marre, j’ai alors décidé de tenter ma chance. J’aime la Belgique car elle m’a ouvert ses bras. Mais j’aime Waremme et ses villages plus encore, pour les personnes que j’y ai rencontrées. Pour moi, ce sont les gens qui font un pays, une région. C’est pour ça que je n’aime pas mon pays."

Mustafa n’a d’ailleurs pas perdu de temps pour se faire des amis. "J’ai maintenant beaucoup d’amis ici, à Waremme. Celui qui est devenu mon meilleur ami a même fait de moi le “tonton” de son fils. Je suis si fier car les gens ici ont confiance en moi."

«Je ne veux pas faire le ménage toute ma vie»

Dans son pays, Mustafa était professeur de sport à l’université. "Je suis jeune, il faut que je travaille. Mais mon diplôme n’est pas valable en Belgique. J’aimerais donc reprendre des études pour le redevenir, une fois que j’aurai une carte d’identité" , dit-il en croisant les doigts. En attendant, le Waremmien ne chôme pas puisqu’après avoir travaillé comme plongeur puis dans une école communale de Waremme, il se rend maintenant utile comme technicien de surface. "Mais je ne veux pas faire le ménage toute ma vie." D’ici quelques semaines, Mustafa deviendra Belge et pourra rêver à nouveau.