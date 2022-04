Accident voiture-camion à Bettincourt: un blessé et de la pollution

«On a pu limiter les dégâts»

Le conducteur de la voiture a été blessé dans l’accident et emporté dans un hôpital; celui du camion va bien. Néanmoins, de la pollution de type hydrocarbures s’est déversée de ce dernier. "Plus ou moins 100litres d’hydrocarbures a coulé dans l’avaloir" , informe la zone de secours Hesbaye, qui précise que Le Met et le Perex, services de la Région wallonne, n’ont pas pu venir pour dépolluer. "Ils nous ont donné l’autorisation pour le faire nous-mêmes. On a donc pu limiter les dégâts, même si près de 100 litres ont quand même été déversés dans la nature…"

L’intervention aura tout de même duré près de trois bonnes heures.