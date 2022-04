Waremme: des travaux à l’institut et au collège Saint-Louis pour 10 nouvelles classes

Accroître la capacité d’accueil de l’école n’est pas l’objectif des importants travaux en cours à l’institut et au collège Saint-Louis. Les deux établissements scolaires, qui se partagent le même bâtiment, veulent surtout offrir plus de confort à leurs élèves. "Ici, l’idée est de créer dix nouvelles classes ainsi que d’étendre le réfectoire , explique Christophe Kersten, le directeur de l’institut. La place que nous avons dans le bâtiment est devenue au fil du temps trop juste pour nos 1350élèves (NDLR: collège et institut confondus) . Là, on est obligés de se montrer ingénieux en jouant avec les horaires, mais on donne les cours dans des locaux pas adaptés au nombre d’élèves. Notre but, donc, c’est de leur offrir plus de place mais aussi un certain confort pédagogique. Ne plus être les uns sur les autres permettra une meilleure gestion des locaux mais aussi une meilleure qualité de travail."