Des élèves de Waremme remportent un concours Disney Channel avec leur machine à recycler

Il y a quelques mois, Disney Channel lançait un concours. L’objectif? Imaginer une machine de collecte et de recyclage de déchets. Un appel repéré par Anne Cloquet, enseignante à l’école en immersion de Bettincourt à Waremme. Elle a donc décidé de lancer le défi à sa classe de 6eprimaire. "L’idée était non seulement de les sensibiliser au tri des déchets, mais aussi qu’ils apprennent à travailler ensemble sur un projet commun, à respecter les idées de chacun et à trouver des compromis" , explique l’institutrice néerlandophone. La classe était répartie en petits groupes qui ont, chacun, travaillé sur un projet. "Nous avons travaillé dessus pendant environ un mois. Nous avons réalisé des prototypes que nous avons ensuite transmis à Disney Channel." Les résultats sont finalement tombés en février dernier. Et c’est l’idée de Célestine, Hélène, Elisa, Elza et Juliette qui s’est distinguée. "Elles ont imaginé une petite boîte qui comprend différents compartiments: pour les PMC, les cartons, les déchets organiques et résiduels. Et pour ramasser ces déchets, la machine est équipée d’un bras et de deux pinces qui attrapent le déchet. Celui-ci est ensuite aspiré dans le bras pour se rendre dans le bon compartiment." Le 26 mars dernier, les lauréates se sont donc rendues à Technopolis pour découvrir et inaugurer leur œuvre d’art de recyclage technologique en format grandeur nature reproduit par l’article Lefki Mevissen. "La machine mêlait, en fait, les idées des deux lauréats. Car il y avait un lauréat en Wallonie et nous étions lauréats pour la Flandre puisque nous sommes une école d’immersion en néerlandais." Les élèves de Bettincourt ont également participé à des interviews pour Disney Channel qui seront diffusées dans le cadre de la journée mondiale de la terre le 22 avril. "C’était vraiment une très belle expérience pour elles. Elles étaient très fières", souligne Anne Cloquet.